Число жертв столкновения катамарана и баржи на Волге возросло до 11

В Волгограде на месте столкновения катамарана и баржи завершилась поисковая операция. Поднято на берег тело последней, одиннадцатой, погибшей.
Как пишет ТАСС, катамаран подняли на берег с помощью автокрана, на его борту и обнаружили тело 17-летней девушки.
Как пишет ТАСС, катамаран подняли на берег с помощью автокрана, на его борту и обнаружили тело 17-летней девушки.
Катамаран двигался перпендикулярно судовому ходу и без навигационных огней.
«Cухогруз вдоль реки плыл по судовому ходу, а катамаран — перпендикулярно судовому ходу, то есть от одного берега к другому пересекал. Двигался [катамаран] без ходовых огней, и не был замечен», — сказал агентству источник в экстренных службах региона.