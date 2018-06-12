Число жертв столкновения катамарана и баржи на Волге возросло до 11





Как пишет В Волгограде на месте столкновения катамарана и баржи завершилась поисковая операция. Поднято на берег тело последней, одиннадцатой, погибшей.Как пишет ТАСС , катамаран подняли на берег с помощью автокрана, на его борту и обнаружили тело 17-летней девушки.

Катамаран двигался перпендикулярно судовому ходу и без навигационных огней.

«Cухогруз вдоль реки плыл по судовому ходу, а катамаран — перпендикулярно судовому ходу, то есть от одного берега к другому пересекал. Двигался [катамаран] без ходовых огней, и не был замечен», — сказал агентству источник в экстренных службах региона.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба поручил оказать медицинскую помощь пострадавшим и всю необходимую помощь семьям погибших. Катамаран столкнулся с баржей в 250 м от берега. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц.