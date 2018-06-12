Украина подала в международный суд на Россию

Украина передала в Международный суд ООН расширенный меморандум, в котором утверждается о нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.«Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня — день России — для подачи меморандума в деле Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — сказал президент Украины Петр Порошенко, передает ТАСС.