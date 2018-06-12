Трамп и Ким Чен Ын встретились, но результат не ясен

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали документ по итогам саммита в Сингапуре. В документе Ким Чен Ын выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Трамп обещал предоставить «гарантии безопасности» Пхеньяну.«Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын провели всеобъемлющий, глубокий и честный обмен мнениями по вопросам, связанным с установлением новых отношений США — КНДР и созданием длительного и прочного режима мира на Корейском полуострове», — цитирует «Интерфакс» документ.
Вашингтон и Пхеньян также обязались работать над поиском останков погибших военнопленных в Корейской войне и репатриировать уже идентифицированные останки.
Первая встреча лидеров США и КНДР состоялась на сингапурском острове Сентоса. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров тет-а-тет, которая продолжалась около 35 минут.