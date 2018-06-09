Владелец Forbes в России уволил главного редактора журнала

По решению собственника уволен Николай Усков, возглавлявший российскую версию журнала Forbes. Причиной увольнения стали «неудовлетворенность качеством» работы и нарушения трудового контракта. Исполнять обязанности Ускова будет Николай Мазурин, ранее занимавший пост шеф-редактора.Об увольнении Ускова РБК сообщил представитель медиагруппы ACMG, владеющей лицензией на журнал в России. Он пояснил, что в рамках контракта, Усков не имел права, в частности, участвовать в «сторонних мероприятиях других брендов», но это положение нарушал неоднократно. Собеседник РБК отметил, что переговоры о прекращении сотрудничества на основании мирового соглашения с Усковым начались давно, но он отказывался от всех предложенных вариантов, поэтому компания была вынуждена пойти на одностороннее расторжение контракта.Сам Николай Усков заявил, что увольнение связано с его позицией, которая не допускает вмешательства собственника в редакционную политику.«Разумеется, я подам на него в суд, но не за тем, чтобы получить c него деньги. Я от них уже отказался. Пусть лучше заплатит сотрудникам, фрилансерам, налоги. А еще я рассчитываю, что факты, которые непременно станут достоянием гласности, затруднят в будущем вмешательство в работу редакции и привлекут внимание хозяев бренда (это, кстати, не американцы, а дружественные нам китайцы) к опасной ситуации, сложившейся в журнале Forbes Россия», — написал он в Facebook.

Формальным поводом для увольнения стало участие Ускова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Итак, Николаю Ускову вменено отсутствие на рабочем месте 15 и 29 мая в момент его присутствия на «Эхе» в передаче «Особое мнение». Два дисциплинарных взыскания и увольнение из главных редакторов «Форбса», — написал в Telergam главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.