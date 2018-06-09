Депутат Слуцкий заявил о законности приобретения пентхауса за 400 млн рублей

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что принадлежащий его супруге пентхаус, который в Фонде борьбы с коррупцией назвали взяткой, приобретен законно.

«Означенный объект недвижимости никто и никогда не прятал — он много лет числится во всех моих декларациях <…> мы с супругой купили его абсолютно законно», — написал Слуцкий в своем telegram-канале.

По его словам, деньги на покупку дорогой недвижимости у него есть, так как в политику он пришел из частного бизнеса, «где давно заработал все, что необходимо».

7 июня Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал, что супруга Слуцкого Лидия Лыскова владеет трехэтажным пентхаусом в московском ЖК «Кутузовская ривьера». При этом элитное жилье, оцененное в 400 млн руб., по утверждению ФБК, — это взятка от бизнесмена Сергея Полонского бывшему заместителю мэра Москвы Владимиру Ресину при посредничестве Слуцкого, тогдашнего советника Ресина.