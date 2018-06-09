Написавшего на указателе к ЧМ «Нет фан-зоне» студента освободили от уголовного преследования

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела на студента МГУ Дмитрия Петелина, который написал «Нет фан-зоне» на указателе к Чемпионату мира по футболу.

Об этом рассказал адвокат Правозащиты «Открытой России» Сергей Бадамшин.

«Прокуратура запросила документы у дознания, после чего было принято решение о прекращении дела. Ранее на этой неделе наши адвокаты подали жалобу в прокуратуру и ходатайство, в котором отметили, что надпись на указателе не образует состава преступления по статье 214 УК. В ближайшее время мы ознакомимся с постановлением о прекращении уголовного дела», — говорится в сообщении

Студенты МГУ выступают против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с территорией вуза. На одной из тумб-указателей появилась надпись «Нет фан-зоне». Полиция допросила нескольких студентов, а Дмитрию Петелину вменила ст.214 УК РФ «Вандализм». За студента вступился ректор МГУ Виктор Садовничий, который попросил руководство МВД не привлекать его к уголовной ответственности.