Суд обязал Малобродского ознакомиться с делом до 19 июля

Басманный суд Москвы ограничил срок ознакомления с материалами дела бывшему гендиректору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому.

Малобродский и его адвокаты обязаны подписать протокол ознакомления с делом до 19 июля, сообщает «Дождь». Следствие просило ограничить срок ознакомления до 29 июня. Дело «Седьмой студии» насчитывает 258 томов.

Малобродский в суде настаивал, что затягивали ознакомление с материалами следователи, так как предоставляли ему в день по два-три тома, объясняя тем, что им тяжело носить больше. На данный момент официально Малобродский изучил 80 томов уголовного дела. Алексея Малобродского вместе с другими фигурантами дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа».