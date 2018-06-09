Close

Российские виноделы просят ввести сборы на импортное вино

09.06.2018

Ввести специальный сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя предложил президенту РФ председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов. 

С текстом письма ознакомились «Ведомости», которые отмечают, что семье Титова принадлежит один из крупнейших производителей вин — «Абрау-Дюрсо». Сбор, по мнению Титова, поможет собрать до 30 млрд руб., которые необходимо направить на развитие виноделия в России.

Если сбор введут, то импортеры будут вынуждены включить его в свои затраты и вино в итоге подорожает, считает председатель правления Союза импортеров алкогольной продукции Валерий Филатов. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.