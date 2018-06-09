Российские виноделы просят ввести сборы на импортное вино

Ввести специальный сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя предложил президенту РФ председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов.

С текстом письма ознакомились «Ведомости», которые отмечают, что семье Титова принадлежит один из крупнейших производителей вин — «Абрау-Дюрсо». Сбор, по мнению Титова, поможет собрать до 30 млрд руб., которые необходимо направить на развитие виноделия в России.

Если сбор введут, то импортеры будут вынуждены включить его в свои затраты и вино в итоге подорожает, считает председатель правления Союза импортеров алкогольной продукции Валерий Филатов.