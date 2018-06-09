Спасти от санкций

Минэкономразвития предлагает разрешить Федеральной антимонопольной службе не публиковать информацию о ходатайствах компаний на осуществление сделок. Это поможет им избежать последствий введения американских и европейских санкций.

Новый вариант законопроекта существенно расширяет перечень корпоративной информации, которую компании могут не публиковать по решению правительства, пишет РБК. Законопроект должен помочь компаниям решить проблему с издержками из-за «введения мер ограничительного характера».

Речь идет о 199 компаниях среди которых АвтоВАЗ, АЛРОСА, «Роснефть», НОВАТЭК, «Мираторг», «Русагро», ОАО «ОК «Русал», «Северсталь», «Сургутнефтегаз», АФК «Система», ретейлеры «Ашан», «О'кей» и «Тандер» и другие. Часть из них находятся под западными санкциями.

Минэкономразвития предлагает наделить правительство правом определять случаи, в которых не раскрывать информацию могут не только компании, но и Центробанк. ЦБ по решению правительства сможет не публиковать в интернете информацию о ликвидации или реорганизации банков. В случаях слияния, присоединения и преобразования банков правительство может разрешить организациям не раскрывать информацию о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения.

«Поправки помогут тем, кто уже находится под санкциями, поскольку позволят создавать новые компании, в которых нельзя будет сделать однозначный вывод о структуре их акционерного капитала. Это касается и совместных предприятий с иностранными партнерами», — считает партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик.

С помощью этих норм правительство надеется обойти как секторальные, так и персональные санкции, отмечают эксперты.