СК завел дело о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере

В оздоровительном лагере «Сосновый» в Свердловской области отравились более 60 детей и двое вожатых. Следкомитет возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.«8 и 9 июня 2018 года у более чем 60 несовершеннолетних воспитанников и двух совершеннолетних вожатых загородного оздоровительного лагеря «Сосновый» ухудшилось самочувствие, в связи с чем пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения с симптомами в виде болей в животе, тошноты, рвоты, общего недомогания», — говорится в сообщении СК России по Свердловской области.