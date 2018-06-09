У посольства России в Гааге установили 298 пустых кресел — напоминание об MH-17

Перед российским посольством в Гааге прошел «молчаливый протест» в память о погибших при крушении Боинга, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году.

Семьи погибших установили 298 пустых кресел в парке напротив посольства России, пишет «Новая газета» . Родственники жертв также обратились к президенту России Владимиру Путину, правительству и всем россиянам. В обращении сказано, что 12 июня в России отмечается день независимости, но, по мнению авторов обращения, праздновать ей нечего, так как власти страны не принимают общепринятых ценностей.24 мая международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», с помощью которого сбили самолет, был доставлен из 53-й бригады ПВО России. Нидерланды и Австралия заявили, что Россия несет ответственность за развертывание «Бука». Команда независимых журналистов-расследователей заявила, что переброской ЗРК с территории России занимался офицер ГРУ Олег Иванников. В министерстве обороны России отвергли версию следователей о том, что ракета комплекса «Бук», сбившая пассажирский самолет, принадлежала российской армии.