Вопрос о кандидате в мэры Москвы от «Яблока» придется решать федеральному бюро партии

Конференция московского регионального отделения партии «Яблоко» не смогла выдвинуть кандидата в мэры Москвы. Конференция продолжалась всю ночь — с 18 часов 8 июня до 4 часов утра 9 июня. Спор возник вокруг двух кандидатур — председателя московского «Яблока» Сергея Митрохина и главы Гагаринского района Москвы Елены Русаковой. Митрохина, занявшего второе место на праймериз, отказался выдвигать исполком партии.

В результате обсуждений прийти к единому мнению участникам конференции не удалось. Поэтому решено передать вопрос о кандидате в мэры Москвы федеральному бюро партии, заседание которого должно состояться в ближайшее время, после чего региональная конференция соберется вновь, сообщили в партии.