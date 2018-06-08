Генерал ФСБ просит вернуть $2 млн, использованных для взятки Улюкаеву

Генерал ФСБ Олег Феоктистов попросил вернуть ему деньги, выделенные на операцию по даче взятки министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Именно он нашел $2 млн наличными, с которыми министра задержали у офиса «Роснефти» в 2016 году.

Как сообщает «Русская служба Би-би-си» судьбу денег должен решить Замоскворецкий суд, в который обратился Олег Феоктистов. Заседание состоится 29 июня, его проведет судья Лариса Семенова, выносившая приговор Улюкаеву.

Теперь, когда приговор Улюкаеву подтвердил Мосгорсуд, самое дорогое доказательство может вернуться владельцу. Однако, как следует из материалов дела, Феоктистову, который и попросил забрать $2 млн, деньги не принадлежат. Он говорил в суде, что одолжил доллары для оперативного эксперимента у «хорошего знакомого, частного инвестора». В тот момент Феоктистов возглавлял службу безопасности «Роснефти». Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы. По версии следствия, с которой согласился суд, он получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку за положительный отзыв Минэкономразвития о приватизации пакета акций «Башнефти». Сам Улюкаев вину не признал.