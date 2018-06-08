Роскомнадзор убрал реестра запрещенных более 7 млн IP-адресов

Роскомнадзор убрал из реестра запрещенных сайтов 7,1 млн IP-адресов, заблокированных при попытке ограничить доступ к мессенджеру Telegram.

IP-адреса были разблокированы в 18:45 по московскому времени, следует из мониторинга «Эшер II», отслеживающего выгрузку Роскомнадзора, передает «Медуза». Роскомнадзор разблокировал подсети Amazon и хостинга Online.net. Сейчас в реестре запрещенных сайтов остается 3,8 млн IP-адресов.

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram с 16 апреля после решения суда. Из-за попыток ограничить доступ к сервису под блокировку попали миллионы IP-адресов сторонних ресурсов.