«Яблоко» разделилось в вопросе кандидатуры на пост мэра Москвы

Исполком федерального Бюро партии «Яблоко» согласовал кандидатуру главы Гагаринского района Москвы Елены Русаковой для выдвижения в мэры столицы. На партийных праймериз она заняла 4 место.

В исполком входят председатель партии Эмилия Слабунова, три ее заместителя — Александр Гнездилов, Сергей Иваненко и Николай Рыбаков и ответственный секретарь Бюро Валерий Горячев. Они решили, что отказ победителя праймериз Якова Якубовича от участия в предвыборной гонке в пользу занявшего второе место председателя московского «Яблока» Сергея Митрохина не означает автоматического признания победителем Митрохина.

Несмотря на то, что Сергей Митрохин направил в Бюро обращение о намерении стать кандидатом в мэры, Исполком отказался согласовать его кандидатуру, поскольку он «неоднократно публично давал праймериз негативную оценку и высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения».

В Исполком поступило обращение от 225 участников праймериз с предложением согласовать для выдвижения Елены Русаковой и главы района Якиманка Андрея Морева, занявшего на праймериз третье место. Однако последний отказался.