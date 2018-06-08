Песков: Россия не стремится в «большую восьмерку»

Россия концентрирует свое внимание в большей степени на иных форматах, нежели Группа семи.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россию следует вновь пригласить в G7, передает ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что России нужно вернуть членство в «большой восьмерке». Более того, он высказался за присутствие российской делегации на саммите G7, сообщила The New York Times

Между тем отношение к самому Трампу в G7 неоднозначно. Так президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что не будет подписывать итоговое заявление саммита, если президент США не пойдет на уступки в вопросах пошлин на импорт европейских металлов. Канцлер Германии Ангела Меркель ранее также выразила сомнение в том, следует ли подписывать совместное заявление при наличии серьезных разногласий, передает «Интерфакс».

G7 — объединение стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. После присоединения России объединение получило название Группа восьми, но в 2014 году из-за конфликта на Украине Россию исключили из организации.