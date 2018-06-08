Управляющего директора «Роснано» обвинили в хищении

Управляющего директора «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрея Горькова обвинили в хищении около 200 млн рублей, принадлежащих корпорации.

«Горькову предъявлено обвинение в хищении имущества ОАО «Роснано» группой лиц по предварительному сговору на сумму 198,5 млн рублей, которые находились на счетах инвестированной «Роснано» компании», — сообщил следователь на заседании в Басманном суде Москвы, передает «Интерфакс».

Уголовное дело в отношении топ-менеджера было возбуждено 7 июня.

Ранее Горькова уже обвинили в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он с 2011 по 2013 годы размещал на постоянной основе деньги компании в банке «Смоленский» под видом расчетно-кассового обслуживания. Фактически же, считает следствие, целью размещения средств было финансирование деятельности самого банка. После отзыва у этого банка лицензии «Роснано» лишилась более 738 млн рублей. При этом накануне отзыва лицензии из банка в пользу брата Горькова были выведены активы в виде недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей.