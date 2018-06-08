«Белые каски» обвинили Россию в гибели 44 человек в Сирии

Наблюдатели из организаций «Белые каски» и Syrian Observatory for Human Rights заявили, что вечером 7 июня российские самолеты нанесли авиаудар в районе сирийского населенного пункта Зардана в провинции Идлиб.

В результате атаки, якобы погибли, по меньшей мере, 44 человека, сообщает «Медуза» со ссылкой на «Аль-Джазира». Среди погибших 11 женщин и шестеро детей. Еще более 60 человек получили ранения. По данным «Белых касок», военные самолеты атаковали рынок около мечети в Зардане.

В Министерстве обороны РФ отрицают причастность к атаке.

«Все сообщения лондонской «Обсерватории по правам человека в Сирии» и «Белых касок» о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности», — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».

В Минобороны уточнили, что в течение прошедших суток в этом районе провинции Идлиб шли ожесточенные бои между местными группировками с применением тяжелого артиллерийского вооружения.