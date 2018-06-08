Собянин сдал документы для выдвижения кандидатом в мэры

Мэр Москвы Сергей Собянин подал в горизибирком документы, необходимые для выдвижения кандидатом на должность градоначальника. Как сообщалось ранее, Собянин баллотируется в качестве самовыдвиженца.

«Считаю, что это правильно, так как должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая и должна учитывать настроения, мнения москвичей любых политических взглядов», — цитирует слова Собянина «Интерфакс»

Кроме Собянина документы в Мосгоризбирком подали шесть человек. От Российской экологической партии «Зеленые» на выборы идет летчик-космонавт Сергей Ревин, от партии «Справедливая Россия» выдвинулся глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Также за кресло мэра намерены бороться четыре самовыдвиженца — предприниматель Герман Стерлигов, гендиректор Московской академии профессионального роста Наталья Донцова, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров и гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев.

Ранее о намерении участвовать в кампании говорили глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин​, глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, бывший депутат ГД РФ Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский.

Голосование за мэра Москвы состоится 9 сентября.