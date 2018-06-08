Земфире запретили выступать в городах поведения ЧМ-2018 во время FIFA Fan Fest

Под запретом оказались выступления Земфиры и другие культурно-массовые мероприятия в Калининграде и Нижнем Новгороде.

«Фестивали, запланированные к проведению в Нижнем Новгороде и Калининграде, запрещены к проведению по независящим от ЗАО «Планета Плюс» причинам, а именно в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках в период проведения Чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении на официальном сайте певицы.

В нем отмечается, что на протяжении трех месяцев с представителями администраций и силовых ведомств регионов велись переговоры, были подписаны соглашения, на основании которых был дан старт рекламной кампании. Но 5 июня организаторы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения Чемпионата мира по футболу.

Между тем корреспонденту Калининград.Ru руководитель агентства по подготовке к чемпионату мира по футболу Залина Ибрагимова рассказала, что никаких согласований с властями по поводу концерта Земфиры не было. Она подчеркнула, что в правительстве узнали об этом мероприятии из прессы.

«В рамках Фестиваля болельщиков будет концертная программа с определенными звездами определенной величины <…> но Земфира никогда не входила в число выступающих. Тем более концерт Земфиры (насколько мы поняли, на «Кассире» начали продавать билеты) планировали как коммерческое мероприятие. А на территорию Фестиваля болельщиков вход бесплатный», — заявила Ибрагимова.