Земфире запретили выступать в городах поведения ЧМ-2018 во время FIFA Fan Fest

Под запретом оказались выступления Земфиры и другие культурно-массовые мероприятия в Калининграде и Нижнем Новгороде.
«Фестивали, запланированные к проведению в Нижнем Новгороде и Калининграде, запрещены к проведению по независящим от ЗАО «Планета Плюс» причинам, а именно в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках в период проведения Чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении на официальном сайте певицы.
Между тем корреспонденту Калининград.Ru руководитель агентства по подготовке к чемпионату мира по футболу Залина Ибрагимова рассказала, что никаких согласований с властями по поводу концерта Земфиры не было. Она подчеркнула, что в правительстве узнали об этом мероприятии из прессы.
«В рамках Фестиваля болельщиков будет концертная программа с определенными звездами определенной величины <…> но Земфира никогда не входила в число выступающих. Тем более концерт Земфиры (насколько мы поняли, на «Кассире» начали продавать билеты) планировали как коммерческое мероприятие. А на территорию Фестиваля болельщиков вход бесплатный», — заявила Ибрагимова.На сайте по продаже билетов Кassir.ru, размещена информация о концерте Земфиры в рамках Фестиваля болельщиков. Там отмечается, что билеты распространяются «под заказ», их стоимость не указана. На странице о концерте в Нижнем Новгороде сказано, что концерт отменен.