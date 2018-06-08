Уволили журналистку, рассказавшую об исполнении детьми песни про «дядю Вову»

В Нижневартовске уволили журналистку местного телеканала N1 Александру Терикову. Ранее она в эфире «Дождя» рассказала о выступлении воспитанников детского сада с песней «Дядя Вова, мы с тобой».
Как сообщила Терикова «Дождю», 6 июня ей позвонил генеральный директор телеканала и «в грубой форме» сообщил об увольнении: «с такими политическими амбициями можете идти на тот канал, которому давали интервью». Также уволили программного продюсера телеканала Константина Щербину.
Ранее Терикова сняла на видео и опубликовала выступление воспитанников вокальной группы «До‑ми‑соль‑ка» в детском саду Нижневартовска, в ходе которого дети исполнили песню Вячеслава Антонова «Дядя Вова, мы с тобой». Дети четырех и пяти лет пели о том, как вернут «в гавань Родины Аляску» и пойдут в последний бой за «дядю Вову».
«Они пели про маму, про ладошки, про солнышко, про что-то еще — обычные детские песенки. А после этого музыкальный руководитель объявляет, что будет песня про родину, и дети начинают петь это», — рассказала
Терикова
в эфире «Дождя». И после этого интервью ее вынудили написать заявление об
увольнении.