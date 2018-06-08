Уволили журналистку, рассказавшую об исполнении детьми песни про «дядю Вову»

В Нижневартовске уволили журналистку местного телеканала N1 Александру Терикову. Ранее она в эфире «Дождя» рассказала о выступлении воспитанников детского сада с песней «Дядя Вова, мы с тобой».

Как сообщила Терикова «Дождю», 6 июня ей позвонил генеральный директор телеканала и «в грубой форме» сообщил об увольнении: «с такими политическими амбициями можете идти на тот канал, которому давали интервью». Также уволили программного продюсера телеканала Константина Щербину.