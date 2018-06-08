Закрытые посты 14 млн пользователей Facebook оказались публичными

В Facebook рассказали об ошибке, из-за которой публикаций 14 млн пользователей соцсети, предназначенные для ограниченной аудитории, оказались общедоступны.
Ошибка возникла при внедрении новой функции и уже исправлена, говорится в сообщении компании.
Проблемы с конфиденциальностью пользователей Facebook возникают не первый раз. В июне стало известно, что компания заключила соглашения
, позволяющие производителям телефонов и других устройств получать доступ личной информации своих пользователей. В марте сообщалось, что компания Cambridge Analytica собрала данные 87 млн пользователей Facebook и использовала их в ходе президентских выборов в США для составления портретов избирателей. Позже бывший сотрудник компании Кристофер Уайли заявил, что данные передавались
также компаниям, связанным с российскими спецслужбами.