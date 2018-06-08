В правительстве определились с повышением пенсионного возраста

Правительство РФ утвердит концепцию пенсионной реформы, в том числе параметры повышения пенсионного возраста 14 июня.Как сообщили РБК источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта, и два источника, близких к правительству, за основу правительством принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63. Пока не исключен и более мягкий для женщин сценарий «65/60», подчеркнул один из собеседников агентства.
В ходе прямой линии 7 июня президент Владимир Путин говорил, что к вопросу повышения пенсионного возраста он относится «в высшей степени осторожно и аккуратно». При этом «одна из ключевых задач, которая сформулирована перед правительством — это повышение доходов пенсионеров».