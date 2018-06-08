Россия и Китай готовят крупное торговое соглашение

В Пекине 8 июня будет подписано технико-экономическое обоснование соглашения о евразийском экономическом партнерстве между Россией и Китаем, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, это произойдет в рамках визита президента Владимира Путина.

«После заключения итогового соглашения в рамках отношений России и Китая будут существенно либерализованы торговля услугами, инвестиционная активность, взаимоотношения по вопросам интеллектуальной собственности, электронной коммерции, госзакупок и во многих других областях. Учитывая растущую роль Китая в мировой экономике и растущие объемы наших торговых взаимоотношений (только торговля товарами в этом году достигнет рекордного уровня в $120 млрд) следующий шаг в регулировании торгово-экономических взаимоотношений очень важен для развития нашей страны», — написал Орешкин в Facebook.

В Пекине сегодня проходят переговоры Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.