Buzzfeed: Лондон предложит G7 создать спецгруппу по борьбе с Россией

Премьер Великобритании Тереза ​​Мэй на саммит «большой семерки» в Канаде, предложит создать «группу быстрого реагирования» на действия России.

Об этом сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон на закрытом ужине с консерваторами. Издание BuzzFeed, которое пишет об этом, получило аудиозапись закрытого собрания.

Отвечая на вопрос о России, Джонсон сказал, что Великобритания играет ведущую роль в попытке противостоять враждебности Кремля по отношению к другим странам.

«Путин испытывает глубокое чувство стыда, что он лидер страны, чье глобальное значение сильно сократилось. Когда я был ребенком, Россия действительно имела значение. Теперь у нее экономика размером с Австралию. Да, у них много ядерного оружия, но реальное значение в мире сильно уменьшилось. Путин — реваншист. Он хочет причинить неприятности. Остальной мир должен быть «очень твердым» в ответ», — сказал Джонсон.

По его словам, Тереза Мэй предложит «большой семерке» создание подразделения быстрого реагирования для выявления российских преступлений, например, кибератак или даже убийств.