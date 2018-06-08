Мэр Новосибирска обменял шанс стать губернатором на сохранение прямых выборов главы города

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть снимает свою кандидатуру на пост губернатора области в обмен на сохранение прямых выборов главы города.

Об этом он договорился с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, пишет РБК. Травников обещал не только сохранить в городе прямые мэрские выборы, но и поддержать выдвижение Локотя на этот пост в 2019-м году.



По словам Локотя, совместная работа с Травниковым позволит «вернуть Новосибирску полноценный бюджет развития, рассмотреть возможности укрепления собственной финансовой базы» города. Объясняя решение пойти на компромисс, Локоть также отметил, что накануне губернаторских выборов политическая борьба в регионе «достигла крайнего накала». По его словам, весь Новосибирск и область втягиваются «в ожесточенную борьбу, в бескомпромиссную схватку двух лагерей», результатом которой может стать ухудшение условий жизни для всех жителей региона. ​



Ранее сообщалось, что коммунист Локоть уже начал предвыборную кампанию – в регионе появились рекламные щиты и другая агитпродукция мэра.