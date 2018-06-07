Суд арестовал пытавшегося купить пост главы МВД Дагестана полицейского

Хизриева обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. В суде он заявил, что не согласен с обвинением.
«Это провокации! И я сообщал об их подготовке ФСБ, рассказывал про ряд служебных проверок в Дагестане, принуждение гражданских лиц к даче лживых показаний», — сказал Хизриев, уточнив, что из предполагаемых сообщников ему знаком только один, передает РБК.
Задержанный также опроверг наличие у него финансовых средств для дачи взятки и пожаловался на свое здоровье. «Чувствовал себя плохо и хотел наконец перейти на достойную работу», — сказал Хизриев. На уточняющий вопрос судьи в качестве примера достойной работы он назвал «Газпром» и ВТБ, где есть его знакомые.
Хизриева задержали 5 июня по подозрению в намерении купить пост главы МВД республики.