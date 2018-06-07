Путин посоветовал в судах решать вопросы о сексуальных домогательствах

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что ничего не слышал о скандале с обвинениями в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах к журналисткам.

«Я сам считаю, что нужно защищать интересы всех граждан вне зависимости от пола, вероисповедания, возраста. Но все равно возникает вопрос: а почему это сейчас только делается? Почему не десять лет назад, когда то или иное событие якобы состоялось? Это во-первых. Во-вторых, я не считаю, что мы должны превращать все эти вопросы, особенно конкретные случаи, в какую-то кампанию. И, в-третьих, в любой цивилизованной стране есть законно предусмотренный порядок рассмотрения конфликтов подобного рода. Это судебные инстанции, правоохранительные органы. Думаю, что именно там и должны разбираться эти вопросы», — заявил Путин.