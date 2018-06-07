Александр Кольченко вынужденно прекратил голодовку в поддержку Сенцова

Соратник Олега Сенцова Александр Кольченко прекратил голодовку, сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Лепехин.

«Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку. С его слов, он очень ослаб, уже стал падать в обморок. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг. Сегодня его по медицинским показаниям собирались переводить из санчасти колонии, где он находился в течение голодовки, в тюремную больницу», — написал Лепехин в Facebook.

Он отметил, что в ходе голодовки Кольченко несколько раз в присутствии начальника колонии пытались принудить отказаться от голодовки члены местной ОНК и представители уполномоченного по правам человека Челябинской области.

Кольченко готовился к объявлению голодовки сразу, после того как узнал про заявление Олега Сенцова. Сейчас он также самостоятельно принял решение о прекращении голодовки.

Кольченко объявил голодовку в конце мая, поддерживая голодовку Олега Сенцова, который голодает с 14 мая, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Александра Кольченко приговорили к десяти годам лишения свободы по обвинению в участии в террористической деятельности. По этому же делу Сенцова приговорили к 20 годам.