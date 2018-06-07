МВД возбудило дело о мошенничестве при реконструкции БДТ

Полиция Санкт-Петербурга начала расследование уголовного дела о мошенничестве при реконструкции объектов Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова.Как рассказал РБК адвокат Алексей Добрынин, представляющий интересы театра, мошенничество, по версии следствия, совершили неустановленные сотрудники строительной компании «БалтСтрой».
Реконструкция зданий БДТ шла с 2011 по 2014 год. «БалтСтрой» получил за работу более 3,43 млрд руб. Расследование возможных хищений в процессе работ началось по инициативе театра. При приемке отреставрированных зданий администрация обнаружила, что часть работ была выполнена ненадлежащим образом, еще часть — не выполнена вовсе.
«БалтСтрой» входит в холдинговую компанию «Форум» миллиардера Дмитрия Михальченко, которого судят за контрабанду элитного алкоголя. После ареста Михальченко в марте 2016 года было возбуждено не менее четырех уголовных дел, связанных с «БалтСтроем» и хищениями на крупных господрядах, которые выполняла компания, в основном по линии Минкультуры, отмечает РБК.