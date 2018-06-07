«Ъ»: КПРФ решила не обострять предвыборные кампании в регионах

КПРФ, возможно, откажется от участия в губернаторской кампании в Новосибирской области, где ее позиции сильны. Не самых сильных кандидатов партия выставляет в Москве и Подмосковье.

Как пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на источники, КПРФ не согласовала выдвижение главы обкома мэра Новосибирска Анатолия Локотя.

«Сотрудники администрации президента провели работу в том числе внутри КПРФ среди людей, отвечающих за кадровые вопросы. Они проявили договороспособность», — утверждает один из собеседников издания.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин утверждает, что официального решения партии по выдвижению Анатолия Локотя нет, но отметил, что сам считает его участие нецелесообразным. Между тем, рекламные щиты с изображением Локотя, начали появляться с середины мая. Тогда же вышли газеты и буклеты, рассказывающие о достижениях мэра.

«КоммерсантЪ» отмечает, что КПРФ скоро определится, кто будет оппонировать губернаторам на осенних выборах, но очевидно сильных кандидатов в списке пока нет. В Подмосковье обсуждается выдвижение главы Луховиц Владимира Барсукова, который работал в правительстве региона при Сергее Шойгу, а в Москве бороться за кресло мэра будет выходец из бизнеса непубличный Вадим Кумин.