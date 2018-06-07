ФИФА запретила Юлии Чичериной выступить на фестивале болельщиков

Международная федерация футбола запретила Юлии Чичериной выступать на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону. Об этом певица заявила на свое странице в Facebook, опубликовав письмо от ФИФА.

В письме сказано, что выступление Чичериной недопустимо из-за ее песен военной тематики, так как на мероприятиях ФИФА запрещено поднимать военные, политические или религиозные темы. «Эта артистка ассоциируется с военной тематикой, даже если не будет исполнять на фестивале песни о войне», — говорится в письме.