Россия оказалась в хвосте рейтинга миролюбивости

В ежегодном рейтинге мирной и спокойной жизни граждан самой мирной страной признана Исландия, а Россия находится в последней десятке рейтинга — на 154-м месте.

Рейтинг составляется Institute for Economics and Peace совместно со специалистами журнала The Economist и публикуется ежегодно с 2007 года, пишет «КоммерсантЪ». В 2018 году экспертами оценивались 163 страны по 23 показателям. Основным критерием является отсутствие насилия, причем учитывается как уровень насилия внутри страны, так и внешняя агрессия. В расчет также приняты военные расходы и численность вооруженных сил, уровень оргпреступности, количество полиции, процент заключенных, количество погибших в стране иностранцев, уровень образования, уровень коррупции и приверженность демократическим принципам в политике.

Россия за год опустилась в рейтинге на одну строчку, оказавшись на 154-й позиции. Хуже дела обстоят только в Конго, Ливии, Йемене, Сомали, Ираке, Южном Судане, Афганистане и Сирии.

Позиции РФ в Global Peace Index непрерывно ухудшались с момента его первой публикации в 2007 году, когда Россия заняла 118-е место. В 2018 году позиция России в рейтинге объясняется ухудшением ситуации с терроризмом, криминалом и «политическим террором», а также участием в военном конфликте в Сирии, где специалисты Institute for Economics and Peace не исключили боевых столкновений с силами западной коалиции.

Самой спокойной и мирной страной была признана Исландия, за ней идут Новая Зеландия, Австрия, Португалия и Дания.