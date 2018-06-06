Олег Сенцов просит не объявлять голодовки в его поддержку

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, держащий голодовку в колонии «Белый медведь», просит людей на свободе не голодать в его поддержку.

«Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку. Это неправильно, так у них много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключенными. А у Олега, как заключенного, только одна возможность влиять на ситуацию, и это голодовка», — сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.