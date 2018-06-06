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Олег Сенцов просит не объявлять голодовки в его поддержку

06.06.2018

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, держащий голодовку в колонии «Белый медведь», просит людей на свободе не голодать в его поддержку.

«Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку. Это неправильно, так у них много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключенными. А у Олега, как заключенного, только одна возможность влиять на ситуацию, и это голодовка», — сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

Олег Сенцов с 14 мая держит голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных, которые отбывают срок в российских тюрьмах. Сам режиссер отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. В поддержку Сенцова голодовку объявили осужденный вместе с ним на 10 лет Александр Кольченко, украинский военный Александр Шумаков, который находится под арестом в России, фигурант «дела 26 марта» Станислав Зимовец и журналист «Русского репортера» Шура Буртин.

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