Компания Ротенберга построит отправную станцию «Северного потока 2»

«Газпром» заключил основной контракт на строительство отправной компрессорной станции газопровода «Северный поток 2» — «Славянская» с компанией «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.
Стоимость подряда 19,167 млрд руб., передает «Интерфакс». Ранее этот контракт был рассчитан на 826 млн руб., но был обновлен за счет дополнительных соглашений. Аналогичным образом с 431 млн до 5,4 млрд руб. был расширен контракт с компанией «Стройгазконсалтинг» на строительство КС «Пикалевская» в составе той же стройки.Генподрядчиком строительства 538 км линейной части сухопутного подвода к «Северному потоку 2» является АО «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко.
В мае были уволены начальник аналитического подразделения Sberbank SIB Александр Кудрин и аналитик Александр Фэк. Фэк был одним из авторов аналитического доклада, в котором говорилось, что «Газпром» работает в интересах не акционеров, а своих подрядчиков. В их числе назывались «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз», около 50% которого принадлежит Геннадию Тимченко.