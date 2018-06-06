Компания Ротенберга построит отправную станцию «Северного потока 2»

«Газпром» заключил основной контракт на строительство отправной компрессорной станции газопровода «Северный поток 2» — «Славянская» с компанией «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

Стоимость подряда 19,167 млрд руб., передает «Интерфакс». Ранее этот контракт был рассчитан на 826 млн руб., но был обновлен за счет дополнительных соглашений. Аналогичным образом с 431 млн до 5,4 млрд руб. был расширен контракт с компанией «Стройгазконсалтинг» на строительство КС «Пикалевская» в составе той же стройки.