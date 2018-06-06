Close

Илья Яшин пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем

06.06.2018

Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин намерен бороться за пост мэра Москвы в качестве самовыдвиженца, 11 июня он планирует подать документы в избирком.

По словам Яшина, ему потребуется собрать не менее 36 тыс. подписей в поддержку выдвижения, но он рассчитывает завершить сбор раньше выделенного срока, передает «Интерфакс». Яшин также сообщил, что сбор подписей муниципальных депутатов происходит параллельно, и ему удалось заручиться поддержкой порядка 70 человек. При этом депутатов от «Единой России» среди них пока нет.

Голосование за мэра Москвы состоится 9 сентября. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.