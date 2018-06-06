КС счел справедливыми суровые наказания участникам акций протеста

Конституционный суд отказался рассматривать жалобы петербургских оппозиционеров на чересчур жесткое наказание за участие в несогласованных митингах.

Как сообщает «Эхо Москвы», четверо петербургских оппозиционеров пытались обжаловать чрезмерную, на их взгляд, суровость наказаний за «повторное нарушение правил проведения митинга». По этой статье КоАП участники акций протеста могут получить 30 суток ареста или штраф до 300 тыс. руб. Конституционный суд счел это наказание пропорциональным.

В КС пояснили, что такие строгие меры нужны для того, чтобы «предотвращать наиболее агрессивные действия, посягающие на общественный порядок». К тому же в постановлении отмечается, что повторно привлеченные за нарушение правил проведения митинга «осознают противоправность своего поведения». В КС обратили внимание на то, что санкции оспариваемой нормы закона вариативны. Местные суды в каждом конкретном случае могут обойтись одним только штрафом без ареста. После акции «Он нам не царь», которую провели в десятках городов России сторонники Алесея Навального, полиция начала задерживать активистов, а суды выносить решения о крупных штрафах и длительных сроках административных арестов. Сам Навальный отбывает 30-дневный срок.