В России предлагают отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет

Депутаты Госдумы намерены рассмотреть законопроект, разрешающий родителям доступ к медицинским данным подростков старше 15 лет, что сейчас составляет врачебную тайну.

Как пишет «КоммерсантЪ», законопроект внесли депутаты Самарской губернской думы, которые считают, что их инициатива позволит родителям узнавать о подростковых беременностях, болезнях, передаваемых половым путем, курении табака, употреблении алкоголя и наркотиков.

Аналогичный законопроект был разработан еще в марте 2017 года, но тогда в правовом управлении Госдумы посчитали «проектируемую норму излишней», напомнив, что информация о состоянии несовершеннолетнего может быть предоставлена его близким в случае неблагоприятного прогноза развития заболевания. В пояснительной записке к новому варианту законопроекта самарские депутаты отмечают, что «дети старшего подросткового возраста зачастую не склонны сообщать родителям, усыновителям и попечителям о проблемах переходного периода». К этим проблемам они отнесли раннюю беременность, болезни, передаваемые половым путем, пристрастие к алкоголю, табаку и наркотикам.