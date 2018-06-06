В СК рассказали подробности дела о попытке купить пост главы МВД Дагестана

По уголовному делу о даче взятки в $2 млн полковником полиции Магомедом Хизриевым проходят кроме него еще пять человек.

«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении начальника оперативно-разыскной части по линии собственной безопасности МВД по Республике Дагестан Магомеда Хизриева и пятерых его соучастников из числа гражданских лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве», — сообщили в СК, передает ТАСС.

По версии следствия, весной 2017 года Хизриев передал соучастникам часть ранее оговоренной взятки. Деньги предназначались для содействия в его назначении на вышестоящую должность в органах внутренних дел. Общая сумма взятки составляла $6 млн.



Все фигуранты дела задержаны, в ближайшее время им будут предъявлены обвинения.