Александр Плющев: за VPN вам ничего не грозит

Принятый Госдумой в третьем чтении закон о «штрафах за VPN» — это пока не про частных пользователей, хотя невнимательного читателя и могут напугать слова про «физических лиц». Нет, речь там о поисковиках, которые выдают ссылки на средства обхода, а физические лица — это уже сотрудники поисковиков или платформ. Так что самое главное — лично вам за использование VPN ничего не грозит, во всяком случае, пока. Даже при нашей правоприменительной практике, правовой грамотности и прочем.

Как это будет работать для тех, кого касается — вообще непонятно, потому что пока Роскомнадзор во главе с тайным агентом свободного интернета Александром Жаровым, да продлит Аллах его дни, никакие анонимайзеры и VPN не блокирует и, опять же, как будет блокировать — непонятно, потому что имя им — легион и сервисы эти поизворотливее Telegram будут на порядки. Кстати, Telegram на прошлой неделе полностью оправился от небольшого урона, нанесенного блокировками, и работает, чуть ли не стабильнее, чем до них.

И вот еще вопрос, касается ли новый закон маркетплейсов. По идее вроде бы да, иначе он совсем бессмысленный. Но если Apple и Google вот уже почти два месяца шлют Роскомнадзор лесом по вопросу блокировки одного Telegram, то кучу приложений они быстро сдадут? Да, я в курсе насчет Apple в Китае, но в том и дело, что Россия не Китай. А если Google Play не сдаст VPN, то какой смысл резать выдачу ссылок в сервисе поиска? А если у него будут VPNы в выдаче, а у Яндекса — нет, Google получает неплохое конкурентное преимущество, интересный получается закон в интересах западного гиганта, конкурирующего с отечественным сервисом.

Запугают ли штрафы? 700 000 рублей — это 10 000 евро, Google столько может хоть каждый день платить, 3,5 миллиона в год — это для него плюнуть и растереть. Блокировка? Ну, так по истории с Telegram видно, что блокировать сервисы Google могут, но лишь случайно, в результате коврового бомбометания, а политического решения о блокировке гигантов — нет, а если будет, его не избежишь. Короче, вопросов сильно больше, чем ответов. Ну а для нас ответ как обычно один — запасаться средствами обхода блокировок. Если у вас есть какое-то одно, изучите еще одно-два и отложите их в надежное место, пригодится.