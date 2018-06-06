Генпрокурор рассказал о нецелевом использовании средств фонда капремонта

Прокуратура вскрыла факты нецелевого использования средств фонда капитального строительства. Не обеспечивается сохранность собираемых взносов от инфляции, так как деньги хранятся на счетах в банках без начисления процентов, заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на совещании в Хабаровске.

Как передает «Интерфакс», к системным просчетам в области капремонта жилых домов генпрокурор отнес несоблюдение очередности работ, недостатки при отборе подрядных компаний и неисполнение контрактных обязательств.

Всего на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале выявлено 6,4 тыс. нарушений законности в сфере капитального ремонта.