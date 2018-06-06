Центробанк потратил на санацию крупных банков 2,62 трлн руб.

Центральный банк России потратил на санацию трех частных банковских групп 2,62 трлн рублей.

В интервью Reuters председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор внес в капитал санированных банков 758,3 млрд руб., и предоставил им в форме депозитов 1,86 трлн руб.

В конце прошлого года зампред Центробанка Василий Поздышев оценивал потенциальные траты скромнее — чуть больше 1 трлн руб на все три санированные банковские группы, отмечает агентство. Большую часть выделенных Центробанком депозитов — 1,5 триллиона рублей — получили Траст, Рост банк и Автовазбанк, которые планируется объединить и создать на их базе банк проблемных активов. Эти средства могут вернуться в случае продажи активов сторонним инвесторам, рассчитывает Набиуллина.

Кроме того, депозиты ЦБ получили на срок от 180 дней ФК Открытие и Промсвязьбанк.