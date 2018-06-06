Новак: правительство может рассмотреть поддержку «Газпрома» в связи с арестом его активов

Правительство может рассмотреть вопрос о поддержке «Газпрома» в связи с арестом его активов, но после юридических консультаций, сообщил министр энергетики Александр Новак.

По его словам, меры, предпринимаемые украинской стороной по принудительному взысканию с «Газпрома» $2,6 млрд, не способствуют решению вопроса по продлению сроков транзита газа через Украину, добавил Новак, передает ТАСС

5 июня «Нафтогаз Украины» сообщил, что голландский суд удовлетворил его ходатайство об аресте активов «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях и их задолженности. Ходатайства были поданы для обеспечения права «Нафтогаза» на получение $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража, принятого в феврале 2018 года. При этом шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Нидерландах отказались сотрудничать с судебными исполнителями.

В «Газпроме» заявили, что пока не получили никаких официальных документов об аресте активов.