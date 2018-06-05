Знаменитый дизайнер Kate Spade покончила с собой

Полиция так же обнаружила предсмертную записку, текст которой, равно как и причины самоубийства, не разглашаются. Kate Spade (ей было 55 лет) была прежде всего известна своими разноцветными сумками, хотя начинала она с платьев — с 6 силуэтов, созданные ею в 1993 году, которые быстро завоевали мир модниц. Сейчас компания, носящая ее имя, насчитывает 140 магазинов в США, от восточного побережья до западного, и 175 магазинов по всему свету. В 1999 году супруги Spade продали 56% бренда люксовому магазину Neiman Marcus за $33.6 млн. Дальше Liz Claiborne выкупила бренд в 2007 году — Kate Spade окончательно распрощалась с бизнесом, носящим ее имя. В мае 2017 году компания высокой моды Coach объявила, что собирается купить компанию Kate Spade за $ 2,4 млрд. " Хотя ни Кейт, ни ее муж и партнер по бизнесу Энду больше никак не были связана ни с брендом, ни с компанией, мы считаем за честь быть связанными с той красотой, которую она подарила миру”, —говорится в официальном пресс-релизе Kate Spade New York.