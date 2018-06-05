В Москве проведут аукцион в пользу детей политзаключенных

«Мемориал», «Союз Солидарности с политзаключенными» и движение «Солидарность» 7 июня проведут аукцион в пользу детей политзаключенных. Мероприятие пройдет в клубе «Китайский летчик Джао Да».

Как сообщает «КоммерсантЪ», организаторы переведут собранные средства семьям 12 заключенных, в частности семье украинского режиссера Олега Сенцова. Он отбывает срок по обвинению в терроризме и голодает уже 23 дня, требуя освобождения украинцев из российских тюрем.

На продажу будут выставлены лоты от поэта Льва Рубинштейна, писателей Людмилы Улицкой, Линор Горалик, Виктора Шендеровича, журналистов Леонида Парфенова, Артемия Троицкого, Сергея Пархоменко, Дмитрия Быкова, режиссера Гарри Бардина, карикатуриста Сергея Елкина, певца Алексея Кортнева и актрисы Лии Ахеджаковой. Большинство из лотов — книги, фотоальбомы, альбомы с репродукциями картин. Собранные средства будут поровну распределены между 27 детьми заключенных.