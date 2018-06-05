На 25 суток арестовали координатора штаба Навального в Петербурге

Смольнинский районный суд Петербурга арестовал координатора регионального штаба Алексея Навального Дениса Михайлова на 25 суток, сообщил активист в Twitter.

Михайлова признали виновным в повторном нарушении правил публичных мероприятий во время акции «Он нам не царь». В материалах дела говорилось, что он «участвовал в публичном мероприятии, направленном на дискредитацию и срыв инаугурации Президента РФ».

Акция «Он нам не царь» по призыву Алексея Навального состоялась 5 мая в десятках городов России. После нее многих активистов задержали, суды налагают на них штрафы и отправляют под административные аресты. Сам Навальный отбывает 30-суточный арест.