Close

Издание «Страна» опубликовало список журналистов и блогеров, которым грозит смерть

05.06.2018

Украинское издание «Страна» опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, угрожает смерть от рук киллеров, работающих на организаторов покушения на Аркадия Бабченко.

Как утверждает источник «Страны» в СБУ, данные списки Борис Герман якобы передал своему «куратору Дмитрию» в контрразведке еще 21 мая 2018 года. Сам Герман получил их от Вячеслава Пивоварника, которого ранее обвинил в финансировании терроризма на территории Украины. По версии украинских правоохранителей, Герман был организатором покушения на журналиста Аркадия Бабченко. 

Ранее журналисты, работающие на Украине, Матвей Ганапольский и Евгений Киселев рассказали о встрече с правоохранительными органами, которые предупредили их об опасности. В списке «Страны» их фамилии присутствуют наряду с журналистами Айдером Муждабаевым, Виталием Портниковым и другими.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.