Издание «Страна» опубликовало список журналистов и блогеров, которым грозит смерть

Украинское издание «Страна» опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, угрожает смерть от рук киллеров, работающих на организаторов покушения на Аркадия Бабченко.

Как утверждает источник «Страны» в СБУ, данные списки Борис Герман якобы передал своему «куратору Дмитрию» в контрразведке еще 21 мая 2018 года. Сам Герман получил их от Вячеслава Пивоварника, которого ранее обвинил в финансировании терроризма на территории Украины. По версии украинских правоохранителей, Герман был организатором покушения на журналиста Аркадия Бабченко.