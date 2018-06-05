В Москве задержан начальник оперативно-розыскной части СБ МВД Дагестана

Оперативники центрального аппарата ФСБ и ГУСБ МВД задержали в Москве начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Дагестана полковника Магомеда Хизриева.

Как пишет «КоммерсантЪ», Хизриев подозревается в попытке через цепочку посредников дать взятку в $2 млн за свое назначение на пост главы МВД республики. Задержали Хизриева днем 5 июня в одном из зданий ГУСБ МВД в Москве.

Сейчас МВД по Дагестану возглавляет 61-летний генерал-лейтенант Абдурашид Магомедов. Он руководит ведомством с 2010 года, а работает в правоохранительных органах республики с 1986 года. Накануне Кремль опубликовал распоряжение президента о сверхсрочном продлении контракта Магомедова еще на год.