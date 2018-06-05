Дмитрий Гудков о праймериз «Яблока»

Что в «Яблоке» с праймериз все будет именно так, я знал еще полгода назад. Сценарии могли меняться, но результат был предрешен: никаких неожиданностей, способных поколебать контроль над партией Григория Явлинского.

Не распадись наша с «Яблоком» коалиция, замани меня в эти праймериз – и у них были бы другие правила. Не 4 тысячи потенциальных выборщиков, а какие-нибудь 2: главное, чтобы результат был предсказуем. Об этом мне под страшным секретом рассказывал помощники самого Явлинского – и в эту ловушку я не пошел.

Я, честно говоря, думал, что выдвижение Митрохина произойдет немного иным образом – его выдвинут на заседании московского отделения «Яблока», проигнорировав результаты праймериз. Но вариантов оформления давно принятых решений много. При этом вся эта история была поводом мешать выдвижению единого кандидата.

Так, собственно, и устроена партийная жизнь сейчас во всей стране. Какая-нибудь «Справедливая Россия», в которой я в полной мере познакомился с этими интригами, ничем не отличается от «Яблока». Просто у каждой партии свое амплуа. Кто-то до сих пор требует «банду Ельцина под суд», кто-то спасает выхухолей и рассказывает о непримиримой борьбе с Медведевым, а кто-то – «старейшая демократическая партия, через годы пронесшая свое доброе имя».

Два года мне разные люди говорили: «Дмитрий, до вас больше 20 лет люди не глупее вас и обладающие гораздо большими политическими и финансовыми ресурсами пытались реформировать «Яблоко», но не получилось». Да, в какой-то момент и я поверил, но потом стало понятно, что мундепкампания была выгодна для президентского старта Явлинского. Так что я признал очевидное: в «Яблоке» ничего изменить не получится. Причиной раскола в нашей команде стало как раз убежденность ее части в том, что это возможно. История нас рассудила.

Я искренне надеюсь, что в той партии, которая сейчас создается при моем участии, мы уйдем от этих вечных бессменных лидеров и от управляемых процедур, в результате которых любое голосование оборачивается своей противоположностью. Ну да тут лучше не обещать, а делать. А всем тем, кто так боролся и горел сейчас, на этих праймериз, я хочу сказать одно: не расстраивайтесь. Это была не ваша игра. В ней вы столкнулись с тем, с чем сталкивается любой оппозиционный политик в России: власть любого уровня и свойства меняет правила игры по ходу и в своих интересах.

Лидеры не создаются в пробирке. Нельзя назначить политиком. Ведь сейчас, в итоге этих праймериз, никому ничего не грозило – а представьте, что ставки были бы выше? Потеря имущества, уголовные дела, убийство: свобода и жизнь стоят на кону в настоящих, а не опереточных историях.

Однако, повторюсь, не расстраивайтесь: такой урок должны получить все – мы же живем в России – и идти дальше, трезво смотря на жизнь и проверяя на зуб каждый красивый лозунг.