ЕСПЧ присудил €11 тысяч россиянину, получившему недостаточную компенсацию за пытки

Европейский суд по правам человека присудил €11 тысяч жителю Чувашии Артуру Иванову, который пожаловался на недостаточную компенсацию морального вреда за пытки в отделе милиции в 2007 году.
Как сообщает «Медиазона», в апреле 2007 года Иванова доставили в участковый пункт милиции Новочебоксарска, где капитан Сергей Медведев несколько раз ударил его спиной об стену. Затем Иванова ударили по голове, из-за чего его левое ухо перестало слышать. В больнице у Иванова диагностировали надрыв левой барабанной перепонки.