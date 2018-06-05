ЕСПЧ присудил €11 тысяч россиянину, получившему недостаточную компенсацию за пытки

Европейский суд по правам человека присудил €11 тысяч жителю Чувашии Артуру Иванову, который пожаловался на недостаточную компенсацию морального вреда за пытки в отделе милиции в 2007 году.

Как сообщает «Медиазона», в апреле 2007 года Иванова доставили в участковый пункт милиции Новочебоксарска, где капитан Сергей Медведев несколько раз ударил его спиной об стену. Затем Иванова ударили по голове, из-за чего его левое ухо перестало слышать. В больнице у Иванова диагностировали надрыв левой барабанной перепонки.

Новочебоксарский городской суд признал Медведева виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Его приговорили к трем годам колонии общего режима. Иванов подал иск с требованием взыскать в его пользу 312 тыс. руб., но ему присудили только 20 тыс. После этого Иванов решил обратиться в ЕСПЧ, который счел компенсацию недостаточной, так как она меньше 5% от той суммы, которую присуждает ЕСПЧ по схожим делам.